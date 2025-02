Para llegar hasta Giménez, el Milán tuvo que superar otras dificultades. Desde el descarte del Feyenoord a negociar la salida de su jugador extranjero más rentable hasta el sorteo de la ronda eliminatoria para los octavos de final de la Champions, que emparejó a los italianos con los neerlandeses. El cruce deportivo no produjo un efecto alentador en las negociaciones. En este momento Santi está con nosotros y jugará el partido del domingo , señaló el técnico del cuadro de Rotterdam, Brian Priske. Hay muchos rumores, lo mejor es esperar un poco y ver qué pasa .

Además de Giménez, el Milán sostiene conversaciones para cerrar el traspaso de Joao Félix, una especie de comodín en la delantera que puede aportar desequilibrio e imaginación. La operación parece más sencilla en este caso, pues llegaría cedido por el Chelsea. A sus 25 años, la gran promesa del futbol portugués sigue buscando una consagración definitiva, lo mismo que el delantero mexicano. Santiago aportará una presencia permanente en el área, es un delantero centro de peso y reconocido olfato goleador , destacaron medios locales.

Por cuarta temporada consecutiva, el Manchester City y el Real Madrid se enfrentarán en la Liga de Campeones, en el playoff para acceder a octavos. El ganador de esta serie chocará contra el Bayer Leverkusen o el Atlético de Madrid. El sorteo se celebrará el 21 de febrero. En las otras eliminatorias, el Bayern de Múnich tuvo más suerte y se medirá con el Celtic Glasgow. Además, el PSG jugará ante el Brest en la eliminatoria francesa y el Mónaco desafiará al Benfica. Los otros cruces son Brujas-Atalanta, Sporting de Lisboa-Borussia Dortmund y Juventus-PSV.

En la Liga de Europa, el Anderlecht de César Chino Huerta quedó emparejado con el Fenerbahce de Turquía, dirigido por el estratega portugués José Mourinho. Los turcos cuentan con elementos de renombre como Dusan Tadic, Youssef En-Nesyri y Edin Dzeko. El ex futbolista de Pumas no tuvo acción en los pasados encuentros del equipo belga en el torneo, debido a que la UEFA no permite a las nuevas incorporaciones sumar minutos sino hasta los duelos de eliminación directa.