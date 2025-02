La sobreviviente publicó, así, en mayo de 2021, la joya por la que resucitó tantas veces: la poesía, vertida en el hermoso disco titulado She Walks in Beauty. Lo hizo con Warren Ellis y con Nick Cave y con Brian Eno. El disco está disponible en Spotify. Lo recomiendo.

Es de esa manera como también deja de ser mera anécdota el hecho de que Marianne prácticamente obligó a Mick Jagger a que leyera El maestro y Margarita, de Mijail Bulgakov, y que de ahí naciera la pieza célebre titulada Sympathy for the Devil, para cobrar su verdadera importancia: Marianne Faithfull, al igual que Yoko Ono, Linda McCartney y otras mujeres, son fundamentales en la historia del rock, no solamente parejas de los músicos famosos.

La superviviente, la revolucionaria, la guerrera, dijo entonces: entregué mis armas, ya no soy una rebelde, ahora sólo quiero estar con mis nietos, con mi familia, observar los atardeceres a través de mi ventana .

Ya había logrado la victoria.

Marianne Evelyn Gabriel Faithfull nació en Londres el 29 de diciembre de 1942, y desde ese día y hasta el 30 de enero de 2025, nunca dejó de conmocionar al mundo, de moverlo y conmoverlo.

Antes de contraer covid, en 2020, ya trabajaba en ese hermoso disco. Cuando en el hospital le dijeron que estaba en peligro su vida, mandó decir a Warren Ellis, músico responsable de la magia del grupo The Bad Seeds, la banda de Nick Cave, que viera qué podía hacer con lo poco que habían logrado grabar ellos dos hasta antes de ser hospitalizada, porque me estoy muriendo .

La dieron por muerta, de hecho. Pero ella volvió, como siempre vuelven los milagros. Muchos de cariño le decían Lady Lazarus, por su dominio del arte de resucitar.

El álbum bellamente titulado She Walks in Beauty es un homenaje a la vida, al amor, a la belleza.

Está vertebrado en 11 piezas donde reúne a los grandes poetas románticos británicos: Thomas Hood, John Keats, Percy Bysshe Shelley, William Wordsworth, Lord Byron y Lord Tennyson. Oro molido.

Lady Lazarus salió del hospital y se fue de inmediato a terminar de grabar el disco con Warren Ellis y con Nick Cave al piano y con Brian Eno en los sonidos emanados del éter.

El disco recuerda por momentos las gloriosas grabaciones de John Gielgud, Vanessa Redgrave y otros grandes actores con los sonetos de Shakespeare y con poesía clásica.

Marianne Faithfull hizo este hermoso disco de amor bajo este axioma: Lo único importante en la vida, lo que te salva, es el amor, no el amor romántico, no el amor sexual, el amor de verdad .

Por eso y porque no actúa los poemas que recita, no incurre en inflexiones retóricas, sino simplemente danza en pies yámbicos, pone el alma entera en cada octosílabo, gime, muere y resucita en cada verso.

She walks in beauty like the night

of cloudless climes and starry skies

canta

The smiles that win, the tints that

glow,

but tell of days in goodness spent,

a mind of peace with

all below

A heart whose love is innocent!

Esos versos de Byron tiemblan en sus labios, para que luego tomen esos labios los versos de Thomas Hood, que la describen:

All that remains of her

now is pure womanly

Y luego los de John Keats.

I met a lady in the meads,

full beautiful –a faery’s child

er hair was long, her foot was light,

and her eyes were wild

canta, Marianne, canta:

“And sure in language strange

she said

I love thee true

Narra epopeyas, gestas, historias que escucharon en la antigüedad emperadores y payasos y bufones. Canta, dice, entona, da vida a la poesía que nos trae vida y desfilan frente a nuestros ojos personajes fantásticos, como el rey de reyes Ozzymandias, cantamos con ella una Oda a la Luna que escribió Shelley (Thou chosen sister of Spirit / That gazes on thee till in thee pities) y asciende al pináculo de la pasión con el personaje máximo del disco, su alter ego: The Lady of Shallot, esa mujer que pintaron los prerrafaelistas, primero encerrada en su castillo, luego flotando, pálida, inmortal:

Singing in her song she died, The

Lady of Shallo

canta

A pale, pale corpse she floated by,

deadcold, between the houses high,

dead into tower’d Camelot

canta

Draw near and fear not, –this is I,

The Lady of Shallo

El personaje de la saga artúrica, Lady of Shallot, murió cantando y flota en los cuadros prerrafaelistas: camina en belleza, como la noche, camina bella, como la noche de cielos estrellados; una sombra lo más, un rayo lo menos, sus pensamientos con dulzura y serenidad expresan la tan pura, tan entrañable de su amplia estancia. La sonrisa que triunfa, la tinta resplandece. Su mente en paz. Su corazón amando es inocente, canta ella y nosotros parafraseamos ahora, que ella duerme para siempre, el verso de Lord Byron:

She walks in beauty, like the night.

Farewell, Marianne, so long Marianne, camina en belleza, como la noche.

