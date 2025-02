▲ Orozco durante la ceremonia de condecoración, realizada en la Casa de Francia. Foto cortesía de la embajada francesa

Apenas el pasado martes, en la conferencia de prensa donde anunció su exposición Politécnico Nacional, que, como adelantó La Jornada será presentada en el Museo Jumex a partir de hoy y hasta el 3 de agosto, con entrada libre, Orozco habló de su relación con la política.

A partir de su experiencia como coordinador del Proyecto Chapultepec: Naturaleza y Cultura, que con 10 mil 500 millones de pesos fue una de las obras públicas más importantes del sexenio encabezado por Andrés Manuel López Obrador, aclaró que su relación con los gobiernos es un juego de ajedrez. Así como con los museos y el establecimiento cultural, siempre hay que estar en constante juego ajedrecístico

Vínculos con el gobierno

Agregó: No lo vi como una relación con el gobierno, sino como una relación con la sociedad y el momento en nuestro proceso social que estábamos viviendo como país en los seis años que pasaron. No fue por establecer una relación con un gobierno en concreto, sino con un fenómeno social que estaba sucediendo, y de repente se dio la oportunidad de generar una renovación importante en un lugar importante, que llevaba tiempo abandonado .

Aseguró que su relación con otras figuras públicas, presidentes o políticos, siempre ha sido en función del trabajo. No tengo una vida social política muy activa que digamos. Cuando hay alguna cosa que sucede alrededor de un espacio público o un museo de gobierno, simplemente veo si va de acuerdo con mis políticas y con mi manera de pensar, y si puedo aportar algo .

Considerado el más internacional de los artistas mexicanos en la actualidad, Orozco aclaró que mientras trabajaba en el proyecto Chapultepec, de 2019 a 2024, también montó exposiciones en lugares interesantes , como Londres, Nueva York, París, La Habana y Tokio, y no tengo relación con esos gobiernos. Aunque ahora el gobierno francés me acaba de dar un premio, pero no es porque yo sea muy amigo de sus presidentes , refirió a propósito del reconocimiento más reciente.

Como se informó en estas páginas (La Jornada, 28/1/25), la muestra de Gabriel Orozco en el Museo Jumex (Miguel Cervantes Saavedra 303, colonia Granada) es la primera que presenta en un recinto museístico mexicano en casi 20 años.

La anterior fue una retrospectiva en 2006 en el Palacio de Bellas Artes, precedida de una más en el Museo Tamayo, en 2000.