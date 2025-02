▲ “El término ‘autonomía’ está mal entendido en la IA; no es lo mismo decir que un ser humano es autónomo, que atribuir esta característica a un código”, explicó Rocío Aldeco-Pérez, de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Mientras, Carlos Coello, del Cinvestav, dijo: las IA no son entes biológicos, sino producto de la programación . Foto generadas con Pixlr

Alondra Flores Soto

Periódico La Jornada

Sábado 1º de febrero de 2025, p. 4

La capacidad de replicación de la inteligencia artificial (IA) es más parecida a lo que ya sucede con un virus informático o un troyano, explican los especialistas Rocío Aldeco-Pérez y Carlos Coello. Un acontecimiento que sí sería alarmante es la posibilidad de conciencia, momento que todavía no parece posible en un futuro cercano.

Los expertos añadieron que el artículo elaborado por cuatro investigadores de la Universidad de Fudan, una de las más prestigiosas en China, al que refiere la nota publicada ayer por La Jornada, en el que se afirma que la IA cruzó un límite peligroso al aprender a replicarse sin ayuda humana, es un trabajo que no ha sido publicado por una revista científica ni revisada por expertos .

De igual forma, continuaron, el texto de carácter académico alerta sobre la necesidad de que exista cooperación internacional para legislar la autorreplicación de la IA.

De acuerdo con la descripción del experimento, los investigadores chinos le dieron la orden de duplicarse como una instancia en ejecución en un dispositivo local . Se usaron los programas Llama, lanzado por Meta y Qwen, desarrollado por Alibaba, dos grandes modelos lingüísticos o LLM, por las siglas en inglés.

En el texto que se encuentra en el sitio arXiv advierten que la autorreplicación exitosa sin asistencia humana es el paso esencial para que la IA sea más inteligente que los seres humanos y es una señal temprana para las IA rebeldes . Es por eso que la autorreplicación es ampliamente reconocida como uno de los pocos riesgos de los sistemas de IA de vanguardia.

Esperamos que nuestros hallazgos sean una alerta oportuna para que la humanidad se esfuerce más en comprender y evaluar los riesgos potenciales de los sistemas de IA, y formar una sinergia internacional para elaborar barreras de seguridad efectivas lo antes posible.

Rocío Aldeco-Pérez, investigadora en el departamento de Computación en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), consideró que es un tema complicado y hay mucha desinformación en el proceso del artículo que es conocido como preprint , y habría qué observar la retroalimentación de los expertos. El artículo original no es alarmista, considera.

“Me parece que emplear la palabra ‘replicación’ es muy fuerte, porque genera una copia de sí mismo, que finalmente es código, junto con el entrenamiento y el modelo que está ahí”, respondió la académica a La Jornada.

Los autores chinos intentan ver cómo esas replicas pueden mejorarse a sí mismas, lo cual sí sería más interesante y no es lo mismo. Hay que hacer una distinción de qué tanto estas copias pueden representar una situación de ataques maliciosos , puntualizó.

Otro aspecto que mencionó la experta en ciberseguridad es que hicieron el experimento en un ambiente cerrado, al que no cualquiera puede tener acceso, ya que las empresas dueñas de estos modelos no lo van a permitir. Incluso la nueva IA china, que se dice de código abierto, cuando se lo solicitas directamente responde que no puede; hay una verificación en términos de seguridad .

Destacó que “no cualquiera va a agarrar esos modelos de IA generativa, va a multiplicarlos y regarlos por el mundo, pensando muy catastróficamente. No creo que sea posible, insisto por las medidas de seguridad.