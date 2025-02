Josefina Quintero M.

Integrantes del Movimiento Nueva Aztlán se manifestaron en la sede de la Fiscalía General de Justicia a fin de solicitar la intervención de su titular, Bertha María Alcalde, para que garantice la seguridad de los poseedores de predios de la colonia Doctores que están bajo amenaza de ser desalojados.

Unas 300 personas con pancartas en las que se leía La vivienda es un derecho, no un negocio , No a los desalojos , Aztlán en defensa de la vivienda popular , No a los desalojos , Viviendas sí, desalojos no , llegaron en apoyo de los vecinos de los predios 201 y 205 de la calle Doctor Liceaga que han recibido amenazas y temen ser despojados de sus viviendas.

Los manifestantes pidieron a la fiscalía capitalina vigilar los predios para evitar que las familias que los habitan sean despojadas de sus viviendas que, aseguraron, legalmente les pertenecen.

Rita Contreras, representante de la organización, señaló que tuvieron una reunión con la fiscal de Delitos Ambientales, Erika Montebello Guevara, a quien solicitaron indagar la carpeta que se abrió en contra de los ocupantes de los predios en Doctor Liceaga, a quienes se les acusa de despojo.

Dueños desde hace un siglo