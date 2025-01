L

a violencia que azota a Sinaloa y que parece incontenible movió a grupos ciudadanos a salir a la calle a pedir su renuncia. ¿Debe dejar su cargo? Este es el tema del sondeo de esta semana. Los resultados aparecen en la gráfica.

Metodología

Participaron 2 mil 736 personas de las siguientes redes sociales: X, 482; Facebook, 239; El Foro México, 384; Instagram, 102; Threads, 129 y YouTube, mil 400. Utilizamos la app SurveyMonkey. Permite votar y opinar. Algunas opiniones:

X (Twitter)

Antes, gobiernos priístas convivían con la delincuencia organizada. En el nuevo gobierno de Rocha, se les combate con estrategia, apoyados por el gobierno federal. La violencia incrementó por el traslado del Mayo a Estados Unidos y por la traición de los hijos del Chapo. Si se realizan votaciones para revocación de mandato, saldrá fortalecido el gobernador. Una minoría es la que solicita su destitución.

@caoitomex /Veracruz

Sabiendo como es la derecha criminal no me extrañaría que estén detrás de las protestas. Hay que recordar que Sinaloa siempre ha estado coptado por el crimen organizado y lamentablemente muchos se han beneficiado de él y en un periodo de gobierno no se va a acabar.

@Pablo Sergio Carranza /Playa del Carmen

Debe renunciar por el bien de su estado, de la Presidenta y MORENA.

@ jantonio8 /Querétaro

Violencia creada por enfrentamientos de bandas azuzadas por grupos de oposición y del exterior para ocasionar problemas al gobierno de Calaudia Sheinbaum.

@ Copenhague2008 /Poza Rica

Facebook

Debe de hacer frente a la violencia, para eso fue elegido. Ahora bien, si no puede que renuncie, pero ya basta que los medios quieran imponer una narrativa a modo.

Miguel Alvarado /Ciudad de México

Desgraciadamente la delincuencia organizada se encuentra desbordada y la oposición y los medios de desinformación son amarillistas

Francisco Isidoro Pacheco /Estado de México

El Foro México

Considero que sería importante que el gobernador renuncie o presente públicamente una estrategia viable a seguir de inmediato para acabar con la ola de violencia que vive su estado. Ello mandaría una señal clara que los tiempos han cambiado y que los compromisos del Ejecutivo Federal y de Morena en cuanto a acabar con la violencia generada especialmente por el narcotráfico van en serio.Ma. Eugenia Rodríguez /Toluca