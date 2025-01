El gobierno, formado por SPD y Los Verdes, acusó a Merz de romper el consenso político conocido como cortafuegos , que asegura que no hay cooperación entre los partidos democráticos y la extrema derecha , apuntó el canciller –y también candidato– Olaf Scholz.

Berlín. La ex canciller federal alemana y antigua líder de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), Angela Merkel (2005-2021), criticó ayer las acciones de su sucesor en la cúpula del partido y candidato a canciller, Friedrich Merz, quien con el apoyo de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) logró en el Parlamento la aprobación de una propuesta que endurece las condiciones para la migración, hecho que abrió una brecha en el panorama político de esa nación e incluso dentro de las propias filas de su partido.

Merz declaró que una decisión correcta no se vuelve incorrecta porque la aprueben las personas equivocadas , y aseguró que no habrá cooperación con AfD. La gente de AfD puede celebrar todo lo que quiera, no es así .

Hoy vuelve la tensión al Parlamento alemán, pues Mertz someterá a votación otra moción con medidas concretas para limitar el ingreso de indocumentados, y renovó su oferta de negociar la iniciativa a Los Verdes y al SPD, quienes no respondieron. En tanto, dentro de CDU hubo fuertes advertencias para que el partido no acepte, de nuevo, el apoyo de la AfD.

Los ciudadanos reaccionan

En este contexto, miles se congregaron anoche frente a la sede de la CDU en aras de rechazar la iniciativa antimigrante aprobada por la CDU y AfD, y un sobreviviente del campo de concentración de Auschwitz anunció que devolverá su medalla de la Orden al Mérito en Alemania en señal de protesta contra la alianza de los conservadores y la extrema derecha.