Katzarava es una cantante relacionada con la ópera; sin embargo, sus intereses musicales abarcan muchos géneros como bien muestra su desempeño en la obra. Además, Piaf es una figura que le resulta muy conocida. Gran admiradora de la música francesa, de toda la vida , y en especial la intérprete y compositora de canciones como La vie en rose. De hecho, parecía el alma vieja de la familia porque era la que ponía el fonógrafo para escuchar a Édith Piaf, no mis padres. Me encantaba .

En conferencia de prensa, Katzarava contó que una vez que estaba en el Covent Garden, en Londres, a punto de debutar en la ópera Romeo y Julieta, “la instructora me dijo algo que se me quedó clavado hasta ahora. ¿Has escuchado a Édith Piaf?, preguntó. Por supuesto, me encanta, contesté. ¿Te das cuenta que Édith Piaf no canta nada más, sabe interpretar cada palabra y darle un color diferente? No lo canta todo igual, no canta por cantar. Escúchela todavía más.

“Eso se me quedó clavado y literalmente fue mi himno para a partir de allí cantar así todas las óperas, y lo popular, y todo lo que se viniera en mi carrera. Siempre tuve esta intención de estar como Édith Piaf en este sentido, al grado que tengo tatuado el título de la canción Non, je en regrette rien en mi brazo.”