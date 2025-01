El Teatro Cultura Artística no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre si Smith actuaría el jueves por la noche.

Fui examinada por un excelente médico y estaba absolutamente bien. Por favor, no acepten ninguna otra versión. Con todos los conflictos en el mundo, este incidente explicable no merece tanta atención , publicó Smith.

Smith se desplomó unos 30 minutos después de comenzar el evento mientras leía un texto sobre el cambio climático, según medios.

“Claramente se sintió mareada. Comenzó a retroceder y cayó de una manera –creo que intentó apoyarse en el micrófono o el atril. Y todo cayó sobre ella. Fue una escena extraña”, señaló Micheline Alves, una periodista que estaba sentada en una de las primeras filas.

Alves mencionó que un médico, que estaba en el público, subió al escenario para revisar a Smith. Después de unos minutos, vimos que no estaba inconsciente. Se levantó por sí misma .

Luego fue colocada en una silla de ruedas y llevada detrás del escenario. Más tarde regresó y se disculpó, mostró un video en medios locales.

Desafortunadamente, me enfermé y el médico dijo que no puedo terminar. Así que tendremos que resolver algo. Y me siento muy mal , declaró Smith.

El público respondió en inglés: ¡Te amamos! La artista entonces cantó Wing y Because the Night a capella.