Faithfull ayudó a inspirar canciones de los Stones como el meloso tributo She Smiled Sweetly y la lujuriosa Let’s Spend the Night Together. Fue Faithfull quien le prestó a Jagger la novela rusa El maestro y Margarita que fue la base para Sympathy for the Devil y quien primero grabó y contribuyó con letras para la sombría Sister Morphine de los Stones, que comienza con el verso, Here I lie in my hospital bed (Heme tendido en mi cama de hospital). El consumo de drogas de Faithfull ayudó a dar forma a tales visiones desencantadas de la escena del rock londinense como You Can’t Always Get What You Want y Live with Me, mientras que su tiempo con Jagger también coincidió con una de sus canciones de amor más vulnerables, Wild Horses.

Por su cuenta, la londinense Faithfull se especializó inicialmente en baladas gentiles, entre ellas Come Stay With Me, Summer Nights y This Little Bird. Pero incluso en su adolescencia, Faithfull cantaba en un frágil alto que sugería conocimientos y cargas mucho más allá de sus años. Su voz más tarde se agrietaría y se volvería más áspera, y su vida y obra después de separarse de Jagger en 1970 fue sobre mirar hacia atrás y seguir adelante a través del dolor emocional y físico.

Se había vuelto adicta a la heroína a finales de los años 60, sufrió un aborto espontáneo mientras estaba embarazada de siete meses y casi muere por una sobredosis de pastillas para dormir. (Jagger, mientras tanto, tuvo un romance con Pallenberg y tuvo un bebé con la actriz Marsha Hunt). A principios de los años 70, Faithfull vivía en las calles de Londres y había perdido la custodia del hijo, Nicholas, que tuvo con su esposo, el dueño de galería John Dunbar, de quien se había distanciado. También lucharía contra la anorexia y la hepatitis, fue tratada por cáncer de mama, se rompió la cadera en una caída y fue hospitalizada con covid en 2020.