La obra del cineasta iraní Mohammad Rasoulof, de 52 años, ha resultado muy incómoda para el gobierno de su país, por lo cual ha sido arrestado varias veces, le han confiscado su pasaporte y ha pasado varios periodos en prisión.

A pesar de las adversidades, sus películas The Twilight (2002), Iron Island (2005), Goodbye (2011), Manuscripts Don’t Burn (2013), A Man of Integrity (2017), There Is No Evil (2020) han sido premiadas y selecionadas en los más prestigiosos festivales de cine como el de Berlín, Cannes y Venecia, entre otros.

En mayo del año pasado, se anunció que su película The Seed of the Sacred Fig (La semilla del fruto sagrado) fue seleccionada para la competencia oficial del Festival Internacional de Cine de Cannes de 2024, razón por la cual la República Islámica sentenció a Mohammad Rasoulof a ocho años de prisión, 20 azotes y una multa económica, así que decidió huir a través del desierto con rumbo a Alemania.

Estreno hoy en México

El realizador narra en exclusiva para La Jornada el trayecto y significado de su película La semilla del fruto sagrado que se estrena hoy en México y que el viernes pasado fue seleccionada por Alemania para representarla en la competencia de los premios Oscar, en la categoría de Mejor Cinta de habla no inglesa.

En entrevista, Rasoulof, declaró: “el futuro de Irán tendrá que ver indudablemente con el movimiento de las mujeres, la última etapa en el Irán contemporáneo tiene que ver con el movimiento Mujeres Vida y Libertad, el cual es la inspiración de La semilla del fruto sagrado y ha cambiado de modo significativo la relación entre el poder y el pueblo iraní”.

Mencionó que se dio cuenta de que tenía una película como La semilla del fruto sagrado, porque “desde hace 15 años he tenido todo tipo de confrontaciones con representantes del servicio secreto del gobierno de Irán: juicios, interrogatorios y demás tipos de enfrentamientos. Cuando observaba a estas personas me preguntaba la diferencia entre ellos y yo. Me cuestionaba cuál era su esencia para que ellos estuvieran entregados totalmente a un sistema totalitario y ser únicamente máquinas de represión del sistema. Esto para mí ha sido una pregunta y un tema de reflexión durante muchos años.

Luego, en 2022, cuando surge el movimiento Mujer Vida y Libertad, estando en la cárcel me enteré de un hombre al cual sus hijos le reprochaban por qué participaba a favor del gobierno iraní. De ahí me vino la idea de hacer una cinta de la fractura de pensamiento entre estas dos generaciones. Salí de la cárcel por un indulto general y vi todos los videos de las protestas y el valor de la nueva generación del movimiento esas dos cosas me inspiraron a contar esta historia .

Protestas masivas

Las protestas masivas que refiere el director son las que estallaron en Irán tras la muerte Mahsa Amini, una joven de 22 años detenida en 2022 por no llevar puesta de manera correcta su hijab, y que posteriormente murió estando bajo custodia policial.