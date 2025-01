Periódico La Jornada

Viernes 31 de enero de 2025, p. a12

El mexicanoestadunidense David Benavidez (de pie), campeón interino del CMB en peso semicompleto, defenderá mañana su título ante el cubano David Morrell, quien arriesgará el cetro de la misma categoría de la AMB en un combate que se llevará a cabo en la T-Mobile Arena de Las Vegas. Nunca he estado tan enojado contra un rival como hoy contra Morrell. Sinceramente, es muy simple, el hecho de que él pensara que podía vencerme hizo que no me agradara , declaró Benavidez.