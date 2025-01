Diana Flores es un ejemplo a seguir en el deporte femenino, es muy disciplinada y atlética, sus logros hacen que se convierta en alguien que admiras. Mi familia me dijo que me cuidara muchísimo, es un orgullo representar a mi país, siento que a mis 11 años es un sueño que siempre tuve , comentó Melissa, integrante del equipo.

El impacto de Flores ha ido en incremento desde que protagonizó un comercial durante el Supertazón de 2023 ante millones de televidentes, después de que se coronara en Birmingham con la selección tricolor y fuera coordinadora ofensiva del equipo de la Conferencia Americana del Pro Bowl, bajo el mando del emblemático Peyton Manning.