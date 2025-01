Europa Press

Periódico La Jornada

Viernes 31 de enero de 2025, p. a11

Barcelona. Aitana Bonmatí, integrante del Barcelona femenil, aseguró ayer que no estaría cómoda jugando una Supercopa de España en Arabia Saudita, país donde, considera, el trato a la mujer todavía debe mejorar mucho.

Lo que conozco de Arabia es que en el tema de la mujer no está suficientemente avanzado, queda mucho camino por hacer y no me sentiría cómoda yendo a jugar allí , aseguró la futbolista, quien dejó claro que el traslado del certamen al país asiático aún no es oficial: Al final, sólo son suposiciones, rumores, no hay certeza todavía .

Asimismo, la doble ganadora del Balón de Oro afirmó que antes de hablar de exportar la Supercopa de España a otro país debería organizarse mucho mejor en casa.

Antes de poder llevar la competición a ningún lado, me gustaría que se le pudiera dar valor aquí y creo que, por ahora, no se ha conseguido , señaló en un evento promocional.