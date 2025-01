“Él sabía todo, pero era muy llevable. Me caía muy bien. Al haber estado casada con esos dos personajes tuve acceso a mucha gente de una manera especial. Yo con mayor razón oía y observaba y casi que apuntaba sin que me vieran.”

También recupera recuerdos familiares de la autora y textos sobre elementos que marcaron su imaginario, como las campanas y las aves.

Jacobs dijo que el ensayo es una forma literaria que no se aborda mucho. Los cuates que conozco de aquí prefieren la novela, y los poetas, la poesía; cuentistas, no sé si haya tantos, pero ensayistas de este tipo, no académicos ni formales, que saben todo y eso, no hay muchos .

Añadió que este formato me interesa. Me expresa. Hay cosas que sólo en un ensayo, si se puede llamar así, se me permite dar a conocer .

La autora reconoció que quizás es un motor de su obra literaria, porque soy una persona muy callada; entonces, debo tener una salida. Puedo estar en una reunión y sí sonreír, estar atenta, pero no hablar. Casi no .

Uno de los textos resalta que para un ensayista como para un cerrajero, no hay censura o cerradura que, por principio, no sea violable. De las herramientas a su disposición, la del ingenio no es de despreciarse .

Refirió que el ensayo ha estado ahí desde que empecé a escribir, por más que, sin saber por qué, ni cómo, ni cuándo, lo he ido alternando con la narrativa. A la distancia he comprobado que ninguno de los dos géneros estorba al otro, así como tampoco le abre camino o le facilitad desenvolverse. Cada género es únicamente dueño de sí mismo, y esta confianza, y hasta autoestima en su propio valor, lo hace ser generoso y hospitalario .

La premio Xavier Villaurrutia 1987 por la novela Las hojas muertas explicó que un elemento común entre sus textos de De la mano a la luz “es la idea de pensar. Un cuento tiene que tener más restricciones. Una novela demasiado larga, pues ni quién la lea; bueno, sí lees Don Quijote. En aquellos tiempos se escribía así, pero pues ahora, lo compacto, la expresión más rápida”.

Sobre su título más reciente, comentó: Me encanta. No puedo decir que sea mi consentido, porque los otros se me van a poner celosos, pero sí lo quiero mucho. Me da mucho gusto que haya salido .

De la mano a la luz será comentado el jueves 6 de febrero a las 19 horas por Ana García Bergua y Alberto Ruy Sánchez, en Casa de Ediciones Era (Mérida 4, colonia Roma Norte).