Añade: Me dijo que dejara las finanzas, las contrataciones de personal y el manejo del dinero en manos de su hijo Pablo Orozco y de ella, a través de su administradora Ana Laura Torres, que maneja Camino a Casa, Unidos vs. la Trata, Casa sobre la Roca y también sus cuentas personales .

Paola Patricia Tolsá Muñoz había trabajado como voluntaria en Unidos vs. la Trata desde 2020 y cuenta que entró como presidenta de la Fundación Camino a Casa en noviembre de 2022, ubicada en Liga Periférico Sur 4903 Interior 1, colonia Parque del Pedregal, Tlalpan, y tiene tres refugios: En ese momento ella me dice que se tiene que ir del país por amenazas por parte del presidente Andrés Manuel Lopez Obrador y de la 4T. Ese es su choro (discurso poco creíble) y que tiene que dejar la fundación en mis manos .

Hace dos años, el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, solicitó a la entonces secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez (actual secretaria de Gobernación) y a la ex directora del DIF, Nuria Fernández, investigar las denuncias del próspero negocio familiar de Rosi Orozco y la orden de retirar las seis casas entregadas durante el gobierno de Felipe Calderón, por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) que ocupaba para su beneficio.

Rosi Orozco ahora vive en una lujosa residencia marcada con el número 2220 de la 24th Street North, en Arlington, Virginia, cerca de Washington, donde maneja tres organizaciones ubicadas en México: Comisión Unidos vs. la Trata, presidida por Guadalupe Carrasco, sobreviviente del clan Gloria Trevi y Sergio Andrade; Fundación Camino a Casa, presidida por la ex diputada priísta Julieta Fernández Márquez, esposa del senador Manuel Añorve Baños, coordinador de la bancada del PRI, y la iglesia Casa sobre la Roca, presidida por su hijo, el pastor Pablo, quien es el tesorero y operador financiero.

Afirma que nunca manejó recursos: “Nunca me dieron el token ni me dieron de alta en el banco. Encontré a la fundación muy mal, estaba abandonada, el personal, alrededor de 18 personas, estaba lastimado con sueldos muy bajos y cubriendo jornadas más allá de las permitidas por la ley. La mayoría provenían de la Iglesia Casa sobre la Roca y había un chantaje religioso en donde les decían que su trabajo era por amor a Dios y era un servicio .

En el albergue había 18 niñas entre edades de 5 a 18 años víctimas de explotación sexual, y ocurrían también anomalías: “No tenían terapia sicológica, a pesar de que es muy importante en su rehabilitación. Había una terapeuta que les daba media hora de terapia cada 15 días solamente a seis de las 18 niñas. Además, no tenían un buen seguimiento educativo, estaban realmente abandonadas y se sentían enojadas porque eran utilizadas por la familia Orozco de la Garza con el mismo modus operandi que consiste en tenerlas con lo mínimo, pero pedirles muchas fotos y evidencia para reportarle a los posibles donantes”.

A los tres meses de entrar a trabajar Paola, llegó Daniela Fernanda Tapia Bazán, quien laboró en una organización contra la trata de personas en Madrid, España, donde estudió una maestría en intervención social y comunitaria en la Universidad Autónoma: Rosi me llamó y me invitó a la causa. Y me dijo que no investigara nada sobre ella porque el gobierno de López Obrador la estaba persiguiendo y que si yo quería ser activista, me tenía que acostumbrar a la persecución .

Cuenta que Rosi no pagó su sueldo de 20 mil pesos durante más de ocho meses, argumentando que tenía un problema en su cuenta de Estados Unidos, ya que lo pagaría a través de Kaleido, Inc: Me decía que si podía abrir una cuenta en aquel país y facturar. Obviamente le dije que no. Y luego insistía que mi trabajo era un servicio a Dios. El colmo fue que nos pidió que le construyéramos un nicho con su foto, flores y velas, para honrarla, porque los menores ya no la conocían .

A Paola le pedía que buscara, mediante la recaudación, quien pagara su sueldo: Encontré un donante que pagaba mi sueldo. Ninguna de las dos estuvimos en nómina ni inscritas en el Seguro Social, tampoco otros empleados. Yo les dije que eso no era legal .

Irregularidades financieras

Ambas intentaron poner orden en las asociaciones. Cuentan que la mayoría de los donativos eran de amigos de la familia Orozco de la Garza y ellas empezaron a buscar proyectos específicos para la atención a las víctimas y cuando los concedían, solicitaba que se etiquetaran: Cuando entró el donativo para echar andar el refugio de Quintana Roo, empezó a haber recursos en la cuenta porque normalmente vivíamos en números rojos todos los meses , dice Paola.

Añade: Me habló la administradora Alma Laura y me dijo que Rosi ordenaba pasar dinero de Camino a Casa a Comisión Unidos porque no tenían para pagar sueldos. Yo le dije que no. Y Rosi me llamó y me dijo: finalmente es lo mismo. Esto siempre ha pasado. Nosotros siempre hemos pasado dinero de una fundación a otra, de la iglesia también, porque la iglesia te ha salvado. Y además también de Kaleido, Inc. Y lo hicieron varias veces .

A los eventos de Rosi en Washing-ton han asistido políticos mexicanos. En el último congreso auspiciado por la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), identificada con la ultraderecha latinoamericana, estuvo Miguel Ángel Mancera y Adrián Ruvalcaba y fue encabezado por Luis Almagro, secretario de la Organización de los Estados Americanos.

Nuevo comienzo

Hace un par de meses, Paola y Daniela dejaron de trabajar con Rosi Orozco y fundaron Libera México, AC para seguir ayudando a víctimas de trata. Alrededor de 10 trabajadores las siguieron y algunas de las víctimas. Actualmente tienen 15 menores, a otras se les impidió dejar los refugios manejados por Rosi: Nos han armado operativos policiales diciendo que tenemos aquí menores en calidad de desaparecidos, todo para amedrentarnos. A las niñas les dijeron que las habíamos abandonado y entraron en crisis .

Paola añade llorando: Rosi es una persona que lucra con las víctimas, no le importan. Vive de eso y es reconocida porque no ha sido desenmascarada. No es posible que siga impune, que las autoridades no actúen, que le tengan miedo. La presidenta Claudia Sheinbaum ya pidió investigar .