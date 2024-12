Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Domingo 1º de diciembre de 2024, p. 6

A la par de organizar el proceso extraordinario del Poder Judicial de la Federación, así como las elecciones locales en Durango y Veracruz, el Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá otro reto mayor: alistar el posible registro de nuevos partidos políticos nacionales, que se sumarían a los seis actuales.

Mientras el INE prepara el instructivo, algunos grupos han anunciado que presentarán su intención, principalmente los vinculados a la oposición que perdió el 2 de junio, pero también se prevé que repetirán algunos de los que ya participaron en 2019-2020.

Este año, ante la pérdida de registro del Partido de la Revolución Democrática (PRD), al no alcanzar al menos 3 por ciento en alguna de las tres votaciones nacionales, están activos PAN, PRI, Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano que en conjunto recibirán en 2025, como financiamiento público, 7 mil 354 millones de pesos.

El proceso hacia el registro de nuevos asociaciones políticas es meticuloso y se realiza cada seis años, después de la elección presidencial, en lo que suele ser una cascada de aspirantes.

En 2019, 106 organizaciones notificaron al INE su intención de participar, y si bien 89 pasaron un primer filtro, únicamente siete acreditaron los requisitos y tres consiguieron el registro, aunque todos lo perdieron en la primera prueba, en la elección de 2021, al no alcanzar el porcentaje mínimo de sufragios.

Aquel año, las organizaciones que llegaron al registro preliminar fueron: Encuentro Solidario, vinculado a iglesias cristianas evangélicas; Grupo Social Promotor de México, antes Nueva Alianza, impulsado por la entonces dirigente del sindicato magisterial, Elba Esther Gordillo, y Redes Progresistas, igualmente con personas relacionadas con esa organización gremial.

Asimismo, avanzaron Libertad y Responsabilidad Democrática, de Margarita Zavala y el ex presidente Felipe Calderón, que finalmente no refrendó el registro porque el Tribunal Electoral avaló el criterio del INE relacionado a que esta organización no acreditó el origen de aportaciones en efectivo; además, Fuerza Social por México, del líder sindical Pedro Haces; Fundación Alternativa, así como Súmate a Nosotros.