Jessica Xantomila y Jared Laureles

Periódico La Jornada

Domingo 1º de diciembre de 2024, p. 5

Para llegar a los estados del norte, los migrantes no sólo deben cruzar entre 3 mil y 4 mil kilómetros desde la frontera sur del país, sino que varios tienen que repetir esta travesía dos o tres veces, dependiendo del número de ocasiones en que sean detenidos por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), que como parte de su estrategia de desgaste los regresa a Tapachula, Chiapas, o Villahermosa, Tabasco, para que vuelvan a iniciar su recorrido.

Así ha sido para varios de los indocumentados, incluidos niños, que viven en los campamentos irregulares de la Ciudad de México. Es el caso de la familia de Mariana, venezolana, quien habita desde hace un mes en el asentamiento de Plaza de la Soledad, en el barrio de La Merced.

En entrevista, compartió que en julio pasado llegó a México en compañía de su pareja y dos niñas con el deseo de conseguir una cita en CBP One para entrar a Estados Unidos. Sin embargo, no sólo no ha logrado que se le asigne una fecha de recepción en ese país, sino que el INM la ha detenido en dos ocasiones, y la regresó a Villahermosa.

Relató que la última vez fueron capturados mientras viajaban en un tren de carga por Ciudad Juárez, Chihuahua. Fue en Samalayuca, donde se encontraron a los agentes migratorios. “Bajamos y nos echamos a correr, pero me alcanzó uno de ellos. Le supliqué que nos dejara ir, que teníamos dos niñas y me respondió: ‘tuviste la oportunidad de escapar, pero te alcancé; esta vez yo gané’”.

Señaló que una vez en Villahermosa, tienen a las familias unos días en albergues, donde reciben comida, pero a los hombres y mujeres que viajan solos el INM los deja a su suerte .