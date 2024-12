China y Estados Unidos son importantes para la economía del país

C

onsidero bueno, en esta coyuntura, recordar un poco de nuestra historia

En 1859, en tiempo de guerra con los conservadores se firma el tratado McLane-Ocampo –que afortunadamente no fue ratificado por el Senado norteamericano– y después con la invasión de los franceses y la llegada de Maximiliano en el 64, el presidente Juárez hizo alianza en ambos casos con Estados Unidos para salir avante en estas guerras.

Sólo habían pasado 11 años desde que, obligado por las circunstancias, el presidente Manuel de la Peña y Peña firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo con el que nos robaron la mitad de nuestro territorio los vecinos del norte. La patria estaba en peligro, se vivía una situación de guerra y Juárez no tuvo más remedio que optar por el mal menor.

Hoy las cosas son diferentes, México no está en peligro ni en guerra, por eso nuestra posición debe ser firme ante las embestidas y habladurías de Trump, y no aceptar la dicotomía de Estados Unidos o China. Ambos son importantes para nuestro desarrollo y entender que, más allá de la revisión del tratado, Trump impondrá una política proteccionista en favor de su país y nosotros debemos actuar en función de nuestros intereses y no los de ellos.

No hagas cosas buenas que parezcan malas, dice el dicho; qué bien el operativo llevado a cabo en Izazaga 89 contra los productos de contrabando asiático, pero en este momento hará creer a los malpensados que es un mensaje de subordinación hacia Trump, igual que mencionar a Xi Jinping por parte de nuestro gobierno que se da prioridad a sus principales socios comerciales, Estados Unidos y Canadá .

El mundo globalizado nos exige tratar de acuerdo a nuestras necesidades con todos los países y tener presente que China es ya la principal economía del planeta.

Benito Mirón Lince

Recomienda reubicar el comercio informal

Es el comercio informal

permitido en muchas partes,

pero hoy frente a Bellas Artes

se instala en la capital

y al turismo le hace mal.

Erróneo permiso darse,

para puestos colocarse,

reubicarlo imperativo

porque es un gran atractivo

y entorno debe cuidarse

Guadalupe Martínez Galindo

Hasta siempre, Silvia Pinal

La grande, magnífica, diva de divas mexicanas y extranjeras, Silvia Pinal, nos abandona penosamente de este plano terrenal, dejándonos grandes testimonios en varios ámbitos de su maravilloso quehacer artístico. Ahora, ángeles y arcángeles la recibirán con fanfarrias y serán testigos de su inmenso talento y carisma.

Van unas sentidas oraciones por su maravillosa memoria.

Francisco Flores Rosas

Invitaciones

Instan a crear el Instituto Artesanal de la CDMX

Cerca de media centena de talleres artesanales se darán cita el próximo miércoles 4 de diciembre en la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX(CDHCM), para presentar la publicación IdentidadEs Artesanal CDMX, una serie de artículos de investigación sobre la artesanía con enfoque social.