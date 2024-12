De acuerdo con la nueva norma, toda persona que promueva, instigue, solicite, invoque, favorezca, facilite, respalde o participe en la adopción de medidas coercitivas (...) será sancionada con prisión de 25 a 30 años , además, estipula inhabilitaciones de 60 años para ejercer cargos públicos a dirigentes que las apoyen y multas equivalentes a entre 100 mil y un millón de dólares.

La Ley Libertador Simón Bolívar responde al proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos denominado Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Venezolano Ilegítimo, cuya sigla en inglés es Bolivar (Banning Operations and Leases with the Illegitimate Venezuelan Authoritarian Regime) y establece vetos a contratos con personas que tengan negocios con el gobierno de Maduro.