Otra de las voceras de la marcha, Mar Cardona, fue más allá y advirtió que en honor a las 222 víctimas, a las cuatro personas que aún quedan desaparecidas, a miles de conciudadanos que han perdido su puesto de trabajo y sus casas, el pueblo valenciano no parará hasta que tengamos dignidad, justicia y reparación , por lo que exigió la renuncia de Mazón e hizo suyo el clamor popular de El president a Picassent , en alusión al centro penitenciario más importante de la región.

La actual administración valenciana son el gobierno de la destrucción, son el gobierno militarizado, el gobierno que únicamente está dando dinero a las empresas castigadas y vinculadas a los casos de corrupción. No queremos que ellos dirijan la reconstrucción , añadió.

Bajo el lema Mazón dimisión se congregaron miles de personas en Valencia. Anna Oliver, una de las voceras de la plataforma convocante, explicó que la realidad es que, un mes después, nuestros pueblos y ciudades continúan destruidos. Este gobierno está incapacitado moral y éticamente para hacer esa reconstrucción que venden. Carlos Mazón no pidió disculpas, no dio ninguna explicación razonable de lo que había sucedido y sólo vendió humo , afirmó.

Madrid. Un mes después de la tragedia provocada por las lluvias torrenciales en Valencia, el malestar popular persiste. Una multitudinaria manifestación, convocada por partidos y plataformas de izquierda, exigió la dimisión del presidente de la Comunidad Valenciana, el derechista Carlos Mazón, a quien le acusan de ser un incapacitado moral y ético y de no haber dado explicaciones por la pésima reacción de los servicios de emergencia y asistencia durante la catástrofe natural y en los días posteriores.

La manifestación fue convocada por 58 entidades y se han adherido otras 158, entre ellas organizaciones cívicas y sociales, como Acció Cultural del País Valencià, Amical de Mauthausen, Arran-SEPC-COS, Endavant, Arrels del Canvi, entre otras.

Los voceros respectivos de esas agrupaciones señalaron desde la falta de alertas y de agilidad para coordinar la ayuda, a la vorágine burocrática traducida en un maltrato que se evidencia al ver que hay personas que no tienen las necesidades básicas cubiertas: ni suministros esenciales, ni vivienda ni transporte público .