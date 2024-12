Patricia Vázquez

Periódico La Jornada

Domingo 1º de diciembre de 2024, p. 21

Cancún, QR., Con el fin de que las personas conozcan qué hacer en caso de sufrir o ser víctima de una desaparición forzada, el colectivo Madres Buscadoras de Quintana Roo iniciará una serie conversatorios mensuales en varios puntos de este puerto turístico, informó su dirigente María Dolores Pat. En rueda de prensa, frente a palacio municipal, la activista explicó que la medida surge como una manera de sensibilizar a la gente en torno al movimiento que encabeza, especialmente por el aumento en el número de casos de desaparición forzada que se registra en Quintana Roo. Sostuvo que en el sur del estado han recibido denuncias de privación ilegal de la libertad de trabajadores por presuntos integrantes de la delincuencia organizada. Además, muchas familias de los desaparecidos no son de Quintana Roo, por lo que sus familiares pidieron ayuda al colectivo. La madre buscadora recordó que a su hija, Francisca Mariner, la secuestró y asesinó su ex pareja, y aunque el sujeto ya cumple una sentencia, el cuerpo de la joven no ha sido localizado. Al respecto, la presidenta de la organización Verdad, Memoria y Justicia, Romana Rivera, señaló que en el Servicio Médico Forense de esta ciudad hay 800 cadáveres sin identificar.