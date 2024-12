Uno de los momentos culminantes de la velada fue la interpretación de Somos dos, cuando la cantante mexicana Silvana Estrada apareció en el escenario para unirse a la agrupación sudamericana. Su presencia y estilo inconfundible dejó a la audiencia extasiada.

Sin embargo, las sorpresas no terminaron ahí. María José Llergo, procedente de España, hizo una entrada espectacular para interpretar To my love, uno de los mayores éxitos de Bomba Estéreo.

Con la emoción brillando en sus ojos, Esther y Julieta Pérez, dos hermanas adolescentes provenientes del estado de México, no ocultaron su alegría en todo momento.

La música electrónica, la cumbia, las letras, la actitud, todo nos gusta de este grupo , compartieron con entusiasmo. Pero lo que más valoraron fue la atmósfera íntima del encuentro: así se disfruta más , dijeron a La Jornada.

La iluminación multicolor cubrió la Plaza de la Constitución mientras entre canción y canción, Bomba Estéreo aprovechó para reforzar el mensaje de respeto, igualdad y activismo. La música, en este contexto, se convirtió en un vehículo de denuncia al recordar que la violencia de género debe enfrentarse desde todos los frentes, siendo la cultura una herramienta poderosa en esta lucha.

La conexión entre la agrupación y los asistentes fue total.