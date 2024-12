Ana Mónica Rodríguez y Ángel Vargas

Periódico La Jornada

Domingo 1º de diciembre de 2024, p. 7

Desde las primeras horas del alba, la explanada del Palacio de Bellas Artes comenzó a llenarse de fieles admiradores. Entre ellos, doña Margarita Rangel Rodríguez, quien viajó desde San Juan Teotihuacán, estado de México, y llegó a las seis de la mañana, decidida a ser parte del homenaje póstumo que se rindió este sábado a la leyenda del cine mexicano, Silvia Pinal.

A medida que avanzaba la mañana, el lugar se convirtió en un espacio de encuentro y memoria. En menor escala, algo similar ocurría a las afueras de la agencia funeraria donde la diva sonorense fue velada desde el viernes. Decenas de reporteros, camarógrafos, fotógrafos y varios admiradores esperaban en medio del intenso frío matinal a que el cortejo fúnebre partiera hacia el máximo recinto cultural de país.

Entre esos seguidores, que lanzaban gritos de ¡viva! y porras a la intérprete, se encontraba la señora Mayra Hernández, quien acudió desde muy temprano acompañada de su hija adolescente: Vine para despedirla aquí y no en Bellas Artes porque vivo cerca y debo trabajar, me dedico al transporte público. Además, porque mi mamá es también desde siempre su gran admiradora y no puede venir, porque ya no camina; entonces, quiero llevarle un video de lo que ocurre aquí, para que ella también pueda decirle adiós .

Fiel seguidora de los filmes, obras de teatro y programas de televisión de Silvia Pinal desde siempre , doña Raquel Zaragoza Juárez, también vecina de la zona, no quería dejar pasar la oportunidad de rendirle un modesto homenaje a la actriz y decirle un hasta pronto , así fuera de lejitos y manera rápida.

La carroza con los restos mortales de la actriz salió del velatorio pocos minutos después de las 10 de la mañana, en medio de un férreo dispositivo policiaco y un maremágnum de motocicletas y automóviles de los medios de comunicación, que acompañaron al Cadillac 1928 a lo largo de su trayecto hacia el Palacio de Bellas Artes.

Custodiado por 18 miembros de la Confederación Internacional de Motociclistas Oficiales y Policías de Caminos (Cimopc) y elementos de tránsito, el cortejo fúnebre duró cerca de 50 minutos. Fue un recorrido de unos 18 kilómetros en los que los automovilistas hacían sonar sus cláxones o sacaban por la ventanilla una mano con un pañuelo blanco a manera despedida.

Algo similar ocurría con los transeúntes y aquellas personas que salieron de sus domicilios o centros de trabajo para ser testigos de este episodio histórico, que quedó registrado en infinidad de cámaras de teléfonos celulares.

Las muestras de admiración, cariño y respeto fueron in crescendo conforme la carroza se aproximaba al máximo recinto cultural del país, teniendo su mayor concentración en el Eje Central, a la altura de las colonias Obrera y Doctores, donde cientos de personas de todas las edades aplaudían, gritaban ¡vivas!, o te queremos Silvia , muchas de ellas acompañadas de alcatraces u otras flores blancas, pañuelos, rehiletes o globos de ese mismo color, así como pancartas con mensajes amorosos y de reconocimiento.

El cortejo fue recibido por una multitud avasallante que aguardaba desde horas antes en la explanada del Palacio de Bellas Artes, donde los motociclistas de la Cimopc hicieron de inmediato una valla para custodiar el descenso del féretro y su ingreso al recinto.

El movimiento de cámaras y periodistas era atosigante, dando cuenta del momento y entrevistando a las cientos, miles de almas congregadas allí para despedir a la diva. Una extensa fila llena de emoción daba la vuelta a la mitad del edificio histórico. Vallas metálicas y un operativo de seguridad especial resguardaban el acceso principal y los costados, protegiendo el espacio.