Pero no es así. El primer mandato de Trump y su campaña electoral de 2024 dejaron muy en claro que no tiene ninguna intención de promulgar el tipo de políticas que necesitan los estadunidenses de a pie. Está a favor de recortes fiscales ( https://bit.ly/4fPUhYr ) para los multimillonarios y las empresas, del fin de la Ley de Atención Médica Accesible (Obamacare) ( https://n.pr/3B7Sij0 ) y de aranceles ( https://bit.ly/3CSfHFA ) arrolladores, que en la práctica son un impuesto a los consumidores y a las empresas estadunidenses. Lo más probable es que los aranceles estén plagados de excepciones corruptas, compradas mediante aportes de campaña, y, en cualquier caso, es seguro que provocarán medidas de represalia y una pérdida de puestos de trabajo estadunidenses.

La economía del momento resultó relevante, pero es necesario entender los indicadores mensuales de empleo e inflación en un contexto histórico más amplio. Como destacó la administración Biden en la víspera de la elección, la economía parece fuerte, especialmente si se la compara con otras economías del G-7. Pero esto no fue suficiente. Los estadunideneses no han olvidado que los demócratas dieron rienda suelta al sector financiero (Clinton), luego rescataron a los bancos mientras los propietarios de viviendas y los trabajadores que perdieron sus empleos en la Gran Recesión cargaron con el costo (Barack Obama). Asimismo, fue Clinton quien desencadenó la globalización, creyendo tácitamente en una economía de goteo que terminaría beneficiando a todos. La única diferencia real entre demócratas y republicanos en este sentido es que los demócratas decían sentir la angustia de los que salían perdiendo.

Todo esto es peor que el neoliberalismo, que al menos pretendía promover mercados competitivos y no distorsionados. Trumponomics es un capitalismo sucedáneo, dirigido por y para los poderosos, y según el principio de que el dinero importa por encima de todo. Los estadunidenses, al parecer, han perdido confianza (https://bit.ly/417JW5p) en sus instituciones y la creencia de que el gobierno los beneficiará. Es el resultado previsible de 45 años de campaña republicana (y demócrata neoliberal), empezando por el famoso comentario (https://bit.ly/414LMUO) de Ronald Reagan de que “las nueve palabras más aterradoras de la lengua inglesa son: ‘Formo parte del gobierno, y estoy aquí para ayudar’”.

Las guerras culturales (https://bit.ly/41a14HW) también han ejercido un papel importante en la victoria de Trump. Su campaña transmitió con éxito el mensaje de que los demócratas están obsesionados con el género, la raza y otras cuestiones sociales en un momento en el que la mayoría de las personas sólo intentan salir adelante. Muchos votantes llegaron a la conclusión de que Trump invertiría, o al menos ralentizaría, el ritmo de los cambios desorientadores que han desafiado jerarquías y roles sociales establecidos desde hace tiempo.

Como los nacionalistas en todas partes, Trump culpa de los problemas de Estados Unidos a fuerzas externas, desde la inmigración hasta el comercio injusto . Pero si bien es cierto que ninguna de estas dos cuestiones se ha gestionado muy bien, las soluciones que propone serían desastrosas para la economía norteamericana y para el mundo. No está claro hasta qué punto lo han entendido sus votantes. La mayoría parece haberse sentido atraída al teatro político. Querían enviar un mensaje de insatisfacción y ahora lo han hecho.

Para los demócratas, ese mensaje debería ser claro: abandonen el neoliberalismo y regresen a sus raíces progresistas en las presidencias de Franklin D. Roosevelt y Lyndon B. Johnson. El partido necesita ofrecer una nueva visión de una sociedad que brinde educación y oportunidades para todos; donde los mercados compitan para producir mejores productos que mejoren el nivel de vida, en lugar de diseñar mejores maneras de explotar a los trabajadores, a los clientes y al medio ambiente; donde reconozcamos que hemos pasado de la era industrial a una economía orientada en torno a los servicios, el conocimiento, la innovación y la atención. Una nueva economía necesita nuevas reglas y nuevas funciones para el gobierno.

Existe una gran diferencia entre esa nueva visión y los retoques ofrecidos por la campaña de Harris (un poco más de financiación de la educación por aquí y unos pocos dólares para ayudar a los compradores de primera vivienda por allá). Articular un programa sólido no será fácil, y ponerlo en marcha sería aún más difícil. Pero el futuro de Estados Unidos depende de que se haga.

*Joseph E. Stiglitz, ex economista en jefe del Banco Mundial y ex presidente del Consejo de Asesores Económicos del presidente de Estados Unidos, es premio Nobel de Economía y autor, más recientemente, de The Road to Freedom: Economics and the Good Society (W. W. Norton & Company, Allen Lane, 2024).

Copyright: Project Syndicate, 2024www.project-syndicate.org