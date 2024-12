Erendira Palma Hernández

Domingo 1º de diciembre de 2024

Cruz Azul ha escrito un episodio que contradice esos episodios trágicos de su pasado al vencer 3-0 a Tijuana (global 3-3 ) y verse beneficiado por una mejor posición en la tabla general para avanzar a la semifinal del torneo Apertu-ra 2024 de la Liga Mx, donde enfrentará al América.

La losa de las llamadas cruzazuleadas o los fracasos inesperados que han sufrido los celestes pareciera que ahora se resquebraja para dar paso a un club de tal fortaleza mental que supo reponerse a una desventaja de tres goles.

Contra los pronósticos e impulsada por los tantos de Ignacio Rivero, Georgios Giakoumakis y Ángel Sepúlveda, La Máquina pudo rescatar una temporada histórica en la que terminó de líder con récord de puntos.

El timonel Martín Anselmi se perfila ahora para ir en busca de su segunda final consecutiva en la Liga Mx. En contraste, Juan Carlos Osorio, ex timonel del Tricolor, se despidió del torneo con el logro de haber llevado a Tijuana a unos cuartos de final por primera vez en cinco años.