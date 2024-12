C

uautla está ligada a José Agustín y a su mujer, Margarita, hoy por hoy pintora y guía de su tercer hijo José, también excelente pintor, a quienes visito de vez en cuando en esa urbe de Morelos. Aunque a José Agustín papá lo conocí en la Ciudad de México y lo entrevisté varias veces, recuerdo con gusto un viaje a Francia al encuentro literario Les Belles Étrangères, en el que nos presentamos Carlos Monsiváis, Sergio Pitol, Eraclio Zepeda y yo en París, Lyon y Bordeaux, para hablar de México y de lo que escribíamos.

A lo largo de los años, José Agustín aparecía en los periódicos un día sí y otro también con la llamada literatura de la Onda y el desafío a Fuentes y a Octavio Paz. Recuerdo que una vez, en una de esas visitas a los onderos , en Cuautla, María Luisa Puga, quien vivió en Acapulco, se echó un clavado en la piscina de José Agustín mientras nosotros bebíamos unas chelas. Eran los años de las chelas, los años de la risa y de la irreverencia; los años de un Acapulco asoleado y una Cuernavaca irreverente y poblada de visitantes famosos, como Barbara Hutton, la mujer más rica del mundo, the poor little rich girl . y el sha de Irán… Hoy, a mis casi 93 años, considero a José Agustín un gran amigo de juventud como consideré a Parménides García Saldaña y a Gustavo Sainz, quien levantó un altar a Octavio Paz y a Carlos Fuentes en su biblioteca, al lado del Instituto Francés de América Latina. A lo largo de los años seguíamos viéndonos, porque yo iba feliz a Cuautla, hasta que recibí la pésima noticia de su muerte, el 16 de enero de 2024. De vez en cuando visito a Margarita y a su hijo José; es una dicha escucharlos y comer con ellos. Cuando por alguna razón vienen de Cuautla a la Ciudad de México también nos vemos, y hoy, José, el pintor, llega a la casa en Chimalistac con una magnífica pintura que de inmediato cuelgo en un muro de la sala.

Doy gracias a toda la corte celestial por la amistad y el talento de José Agustín, quien además era un hombre de cultura, que sabía hablar de literatura (en inglés y en francés) y la reverenciaba, a pesar de sus desplantes, que algunos consideraron insolentes. Esta amistad con la familia de José Agustín ha durado más años de los que voy a vivir, y ver a Margarita y a José siempre ha sido una felicidad, porque los amores de mis primeros años como periodista son siempre los más fuertes, por la propia juventud, la de la risa y la admiración por la literatura.

–José –pregunto al hijo menor de José Agustín–, ¿cuándo fue la primera vez que te diste cuenta de que tu papá era una voz inesperada en la literatura que jalaba a los jóvenes?

–Soy José Agustín Ramírez Bermúdez –responde José muy serio y como si esperara un 10. Creo que mis primeras impresiones se dieron a raíz del día en que oí a mi padre dar una conferencia. No me impactó tanto que fuera mi padre arriba en el escenario como la reacción de sus oyentes a su lucidez, su fuerza, su encanto, sobre todo a su risa, a su forma de no tomarse en serio, lo que provocó aplausos y carcajadas. Me di cuenta de que muchos chavos estaban muy contentos.

–Tu papá siempre tuvo auditorios llenos, incluso en Francia, donde lo oí, y no se diga en Estados Unidos…