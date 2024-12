“Cuando mi hija tenía 10 años llegó y nos dijo que no iba a leer ni un pinche libro más en su vida. Y nosotros supimos que era una respuesta rebelde, porque se encontraba en un hogar donde se leía y se vivía entre libros. A la mañana siguiente insistió y le dijimos que eso era bueno, porque entonces podríamos bajar los libros prohibidos, puesto que sólo estaban ahí los que no eran para niños. A las semanas se convirtió en trepadora de libreros y descubrió El kamasutra”, contó .

Insistió en que la presión académica para leer es una pesadilla, porque es destructiva y transforma la lectura en un asunto pedagógico que distancia la curiosidad y el placer de la lectura, haciendo que las juventudes busquen placer en cosas sencillas y fugaces.

Adentrar un niño en la lectura es fácil, porque detrás de la palabra escrita hay un mundo fascinante, hay preguntas, respuestas e historias que nos brindan emociones con las que descubrimos discursos propios, ideologías y entendemos quién queremos ser , refirió.

Luego, rió e hizo reír: “Una vez fui a una Escuela Normal y les dije que con 20 poemas de amor y una canción desesperada, de Pablo Neruda, iban a ligar más; después de eso tuvimos una enorme venta de ese libro, todo por algo que me inventé y logró provocar curiosidad”.

Recordó que en su infancia descubrió el amor por la lectura en un hospital, leyendo a Robin Hood. Después rencontró ese amor por los libros gracias a un matrimonio temprano y a un divorcio predecible.

Por ello, sostuvo, vine a provocarlos , a decirles que “los libros cambian la vida.

Leer es apasionante y no es contradictorio a otros placeres: podemos ver un partido de futbol y en el medio tiempo leer. Leer no está en contra de la música, de la patineta ni del sexo; leer no es antagónico, se puede hacer en todo momento. Además, está estadísticamente comprobado que te hace menos pendejo, así que si no los he convencido con eso, no puedo hacer más , culminó.

Reconoció que hace seis años, a su llegada al Fondo de Cultura Económica, corroboró que existe una baja de lectores sobre todo de niños, adolescentes y jóvenes, lo que lo llevó a escudriñar en las escuelas la manera en que se fomenta la lectura, y descubrió que no dejan que sea deseada, sino que se obliga a ser lectores académicos.