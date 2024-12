Mónica Mateos

Enviada

Periódico La Jornada

Domingo 1º de diciembre de 2024, p. 2

Guadalajara, Jal., Emotivo, poético, breve, con un llamado para buscar otras realidades alejadas de la brutal y empobrecida cotidianidad que nos abruma, el escritor mozambiqueño Mia Couto (1955) recibió este sábado el Premio FIL Literatura en Lenguas Romances en la inauguración de la edición 38 de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara.

Luego de los discursos oficiales de bienvenida al encuentro librero que este año tiene de invitado de honor a España, las palabras del autor, pronunciadas en portugués, leídas en pantallas en español, pusieron a reflexionar a los invitados a la ceremonia: “En nuestros días, la llamada realidad se tornó tan vacía y, al mismo tiempo, tan insolente y tan arrogante. Nuestra cotidianidad se volvió tan brutal y empobrecida que, para hacernos humanos, necesitamos más que nunca ver esas otras caras de la realidad.

“Porque esa puesta en escena de la realidad que nos llega por medio de una pantalla luminosa no es solamente una imagen. Es un muro. Un muro que no nos deja ver nuestra propia humanidad.

“Vengo de un país donde los ríos y las piedras hablan con las personas, los animales y los árboles comparten silencios con los dioses. No estoy folclorizando lo que es, sobre todo, una sabiduría ancestral. En esas cosmogonías no existen las fronteras entre lo vivo y lo no vivo, no existen las fronteras en los sueños y los dioses que viven dentro y fuera de nuestro cuerpo.

Somos humanos porque somos todos los otros. Toda mi obra no busca sino traducir esa movilidad ontológica que todavía hoy habita las varias culturas mozambiqueñas. Esa errancia existencial permite viajar entre identidades que hoy se nos presentan como territorios amenazados, defendidos por murallas sagradas. Esa visita de mundos es absolutamente vital en un tiempo regido por el miedo, por el odio, por el derecho a la violencia y por la legitimación de la venganza.

Couto explicó que la poesía se ha convertido en su religión, aunque “no soy creyente, pero dialogo con esa parte de mí mismo que está abierta al infinito. Fue esto lo que escribió Octavio Paz y él hablaba de lo que yo había vivido. Mi padre trajo a casa a ese poeta mexicano que venía de muy lejos y que no encajaba con los otros libros que él hojeaba eternamente. Octavio escribió lo siguiente: ‘Soy hombre: duro poco / y es enorme la noche. / Pero miro hacia arriba: / las estrellas escriben. / Sin entender comprendo: / también soy escritura / y en este mismo instante / alguien me deletrea.’

Lo que Octavio Paz vio en la grafía de las estrellas y lo que yo busco en la escritura es alguien que me escuche y que intercambie su alma conmigo. Y que lo haga con tal delicadeza que yo me convierta en esta otra criatura que me deletrea. Ese es el oficio de la poesía: entregarnos la palabra que nos hace nacer.

El galardonado también citó a Carlos Fuentes: “en su última entrevista, el mexicano dijo: ‘Vivimos en un mundo al cual no conseguimos dar un nombre. Si una persona preguntara a Dante: ‘¿Cómo se siente usted de vivir en la Edad Media?’, él preguntaría: ‘¿Pero qué es la Edad Media?’ Estas palabras de Fuentes nunca fueron tan pertinentes. No es solamente por miedo que no sabemos nombrar este mundo que dicen que nos pertenece. No nos falta solamente un nombre. Nos hace falta un idioma para formular la pregunta. Necesitamos, como decía Fuentes, ‘salvar la palabra’.