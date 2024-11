E

ste 2 de diciembre se cumplen 50 años de la muerte de Lucio Cabañas. Para recordarlo se preparó en Guerrero la jornada Cincuenta años de lucha y resistencia, una semana de actividades que se inició el miércoles 27 en Atoyac, con el homenaje a las mujeres guerrilleras, que concluirá en la fecha señalada en El Otatal, donde cayó el heroico guerrillero.

Han circulado diversas versiones sobre las circunstancias en que Lucio murió. Al respecto, decidí señalar dos: la que considero más apegada a la realidad, publicada por Luis Hernández en su libro La pintura en la pared, que se sustenta en una entrevista con Vicente Estrada Vega, y la versión literaria creada por Carlos Montemayor en su novela Guerra en el paraíso, advirtiendo que en ambos casos edité para reducir el espacio.

Vicente Estrada estudió en la Normal rural Raúl Isidro Burgos. Estas son sus palabras: AYOTZINAPA es todo . Allí hice amistad entrañable con Lucio Cabañas. Caí preso un mes antes de que muriera Lucio. Todavía algunos piensan que se suicidó. No es cierto. Lucio murió peleando. Lo supe porque, estando en la cárcel, hay un compañero de Atoyac al que le decíamos El Costa Grande, y él me contó los últimos momentos de Lucio y el grupo armado que lo acompañaba, pues ahí donde los mataron era su terreno.

“Lucio cometió un error político. Murió por una delación. Resulta que tenían secuestrado a Figueroa, y después de una discusión decidieron dejarlo en libertad e hicieron un plan militar. En ese momento el grupo debe haber tenido unos 200 hombres en armas, estaba muy cargado de gente porque en los pueblos ya no los dejaban estar. El plan consistió en que el grueso de los guerrilleros se quedó en el campamento central y dejaron ir a Figueroa. Pero para descontrolar al ejército, Lucio y algunos más iban a desplazarse al ejido de Santa Rosalía, los estaban esperando los hermanos Anacleto e Isabel Ramos porque se estaban uniendo a la lucha. Para ese momento los militares ya intuían que Isabel Ramos salía con tortillas al monte para abastecer a los guerrilleros. Entonces, cuando llegó el general Ruíz (me parece), le dijo: Hay sospechas de que tú sabes dónde está el grupo. Ya están desaparecidas tus dos hijas. Si tú me entregas a Lucio, las suelto. Y si no, no las vas a volver a ver . Al día siguiente, Isabel le avisó al ejército dónde estaba Lucio. Una sección, unos 30 soldados, rodeó temprano el lugar. Todavía en lo oscurito se acomodaron. Como a las 8:30 de la mañana empezó la balacera. Lucio logró levantarse y trató de hacerse en medio de dos piedras, desde donde estuvo tirando. Pero le pegaron un balazo en el maxilar y otro en el costado. Lo mataron. Tal y como él dijo que iba a hacerle, murió peleando. Fue consecuente hasta el último momento de su vida. Para nosotros esa es la historia.”

La novela de Montemayor concluye con el capítulo que recrea los últimos momentos del guerrillero.

“Lucio despertó escuchando el rumor del viento. Un rumor profundo, extenso, que parecía concentrarse en la cañada, en las piedras, en la abundante maleza. Pensó en Isabel, en su boca tersa, caliente. Ahora, su hija con Isabel tendría un mes y medio.