Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Sábado 30 de noviembre de 2024, p. 10

México está rezagado en su política fiscal respecto a productos de tabaco, pues el impuesto especial aplicado a éstos no ha aumentado en términos reales desde hace 13 años, y aún no alcanza el 75 por ciento, que como mínimo recomienda la Organización Mundial de Salud (OMS), sostuvo Carlos Guerrero, economista de la salud de Economics for Health de Johns Hopkins University.

En un conversatorio organizado por la agrupación Salud Justa Mx, en el contexto de la campaña Es hora de hablar de impuestos al tabaco, el experto abordó la incidencia que tiene el incremento de los impuestos al tabaco en la reducción del consumo de estos productos y en inhibir el inicio entre los jóvenes. Asimismo, trae beneficios directos a las finanzas públicas.

En 2024 el impuesto específico es de 61.66 centavos por cada cigarro. Este monto se aumentó de manera importante en 2011, subió de cuatro centavos a 35 centavos por cada cigarro, y se actualizó hasta 2019, para empezar a ser válido en 2020.

Explicó que no obstante lo anterior, en términos reales, es decir, eliminando el efecto de la inflación , en realidad este impuesto fue perdiendo su cuantía a lo largo del tiempo, erosionado por el efecto de la inflación .