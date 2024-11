Alonso Urrutia y Alma Muñoz

Periódico La Jornada

Sábado 30 de noviembre de 2024, p. 9

Con una inversión de 135 mil millones de pesos en los seis años que ha estado vigente, Jóvenes Construyendo el Futuro ha capacitado a 2 millones 973 mil 461 personas entre 18 y 29 años de edad que carecen de empleo y no estudian, informó el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños. Anunció que a partir de la próxima semana se volverá a abrir el periodo de registro para 2025, estimándose una inscripción de 90 mil jóvenes.

En conferencia, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que este tipo de programas reflejan la diferencia de visiones con el pasado, en el que se estigmatizaba a los jóvenes y se les responsabilizaba de que por su flojera ni trabajaban ni estudiaban. Dijo que su gobierno tiene una visión más humanista que asume como responsabilidad del Estado generar las oportunidades de empleo y educación.