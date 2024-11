Poco a poco iremos analizando los desfiguros, pero, de momento, no puede soslayarse la inseguridad, el desgarriate del tráfico vehicular en el área metropolitana de Guadalajara y una que otra ciudad menor. En este sentido puede decirse que no se sabe en qué se gastó el dinero, pues lo cierto es que quienes requieren de ir de un lado a otro para atender sus obligaciones, viven el peor calvario de toda la historia, de la que este gobernador formará parte como uno de los peorcitos.

También destaca en su curriculum gubernamental, entre una cauda de dagas, que su gente tuvo a bien realizar la única manifestación que se ha producido en el mundo para impedir que la gente pudiera asistir a una feria del libro.

Tuvo dos efemérides importantes por celebrar: el Bicentenario de la Consumación de la Independencia de nuestro país, para lo cual formó una comisión que no sirvió absolutamente para nada. Qué comparación con las fiestas que hizo Porfirio Díaz para el Centenario de la Proclamación y el de la Consumación, ya cuando se comenzaba a recuperar el país de la Revolución.

En el caso de Jalisco, todavía recuerdo la celebración del sesquicentenario de su natalicio (hace cincuenta años) con una serie de actividades indelebles.

El mismo dúo dinámico , asaz inútil, que no hizo nada para la primera celebración, reafirmó su inutilidad en este año de 2024, y el gobernador quedó impávido. De no ser por el esfuerzo particular del secretario de Gobierno, haciendo lo que no le correspondía, no habría quedado huella alguna de tal sexenio. Su libro sobre el nacimiento de Jalisco palió el desaguisado.

También habrá de tener presente lo que podría definirse como la última y nos vamos : al tres para las doce, haciéndole un triste favor a su sucesor –que lo es contra su voluntad–: decidió lanzar la iniciativa de salirse del pacto federal. De no ser porque lo trató de hacer en serio, podríamos asegurar que era una excelente iniciativa para celebrar el Día de los Santos Inocentes.