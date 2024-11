Los organismos autónomos se crearon no para acabar con los monopolios privados. ¿O qué ha cambiado? No, era para evitar que las empresas del Estado, particularmente Pemex y Comisión Federal de Electricidad, fueran reconocidas como empresas públicas y no como monopolios. Cofece se ha dedicado a parar a las empresas públicas.

Dijo que en el sector energético se pretende impulsar una nueva estrategia, en la que si bien tiene que haber inversión privada nacional y extranjera, se está recuperando el papel del Estado. Por ello, las empresas públicas no pueden considerarse monopolios; esa fue la última reforma constitucional.