En los límites del imperialismo capitalista

a multitud se amotina en el enésimo portazo sin importar el lugar en el escenario, el chiste es ver el gran espectáculo del estriptis, ajeno y propio, de la humanidad. Esto ha hecho las nuevas tecnologías, a partir de la tercera revolución tecnológica, robótica, biotecnología y sobre todo la microelectrónica, que avanzó rauda y veloz que ya se anda entre la cuarta y/o la quinta.

Ahí donde todos somos víctimas y victimarios del personaje de George Orwell, El Gran Hermano, 1949, hoy somos testigos, de la élite al último eslabón, prácticamente, del desnudo y exhibición de la miseria humana, por comisión y omisión. Jamás imaginamos ver que se derrite el imperio estadunidense y se revuelca en su propio lodo con su presidente actual, el casi alzheimeriano Joe Biden, amagando con guerra armada y Donald Trump con la económica, imponiendo aranceles a Dios y al diablo, expulsar a los migrantes y así la tasa de ganancia y plusvalor, auténtica aberración contra natura capitalista mientras el ruso Vladimir Putin y el chino Xi Jinping con el Brics se frotan las manos.

Mientras, la presidenta Claudia Sheinbaum adelanta correctivo a Trump. Momento crucial en límites capitalismo imperialista, apremia espabilar la izquierda social para reactivar la lucha de clases, no lo hará la inteligencia artificial.

Ismael Cano M.

George Harrison, para siempre

Hace 23 años, el 29 de noviembre de 2001, el Beatle místico se fue de este mundo material.

George Harrison reflejó en sus canciones un gran misticismo.Entre otras muchas cualidades, George se preparó para morir. Recuerdo que antes de ir al Viaje a través del Universo, expresó una frase que me impactó: Estoy preparado para morir. Conozco lo que viene .

Admiro mucho a George e irremediablemente todos los días, esté donde esté, escucho Here Comes The Sun.

El lunes 12 de noviembre, en Nueva York, se había reunido por última vez con Paul y Ringo. Hablaron de los comienzos en Liverpool, de su estancia en Hamburgo, de The Beatles. Habían reído y bromeado. Por fin, estaban en paz.

George Harrison disfrutaba del recuerdo de una proeza musical y humana incomparable. Entre la realidad y el sueño, lo consciente y la penumbra, Harrison podía permitirse recordar al cuarteto con amor y sin rencores. George estaba preparado para morir, se sabía amado por millones de personas en todo el planeta. Se disponía a abandonar un lugar al que siempre consideró una escala solamente. ¡George forever!

Arturo García Alcocer

Respaldo a la Corte Penal Internacional en la captura de Netanyahu

En un acto de enorme importancia para la lucha por los derechos humanos, por su elevado contenido de justicia y dignidad, uno de los altos tribunales del sistema universal, la Corte Penal Internacional (CPI), dictó orden de captura contra Benjamín Netanyahu, Yoav Gallant y contra un dirigente de Hamas.

A los dos primeros, los considera responsables de usar el hambre como arma de su injusta y despiadada guerra contra Palestina. También señala que ha bombardeado indiscriminadamente casas habitación, escuelas, centros religiosos, hospitales y otros lugares de concentración de población civil. Y eso vulnera las normas internacionales que rigen los conflictos armados. Tiene entonces motivos suficientes para sostener que Netanyahu y Gallant han cometido crímenes de lesa humanidad.