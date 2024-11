Esto no quiere decir que se vaya aprobar en enero, ojalá que se pueda aprobar en el primer trimestre del próximo año , indicó Marina del Pilar Ávila.

Entre los puntos a destacar se encuentran no mandar las pensiones a ser administradas por Afore, no elevar la edad para jubilarse a 68 años y que no se vulnerarán derechos adquiridos.

Ávila Olmeda dijo que para enero las mesas de trabajo se podrían ampliar y la comunicación cambiará, toda vez que hubo mucha desinformación.

Voy a tener comunicación más directa con los trabajadores y no sólo con los líderes, porque nos dimos cuenta que no se transmite todo lo que emitimos hacia abajo , refirió.