Ángel Vargas, Ana Mónica Rodríguez, Alondra Flores y Jorge Caballero

Periódico La Jornada

Sábado 30 de noviembre de 2024, p. 8

Silvia Pinal fue la más completa de las divas de la época de oro del cine nacional , afirma la escritora y periodista Elena Poniatowska al lamentar la muerte de la primera actriz, acaecida este jueves a los 93 años y cuyos restos fueron velados ayer en una agencia funeraria contigua al Pedregal de San Ángel.

Ella cantaba y bailaba; en una época revivió el teatro que llevó su nombre, hacía allí sus espectáculos. En ese sentido, era totalmente múltiple como actriz. Hizo, además, muchísima comedia musical, de la traducida de Estados Unidos. La entrevisté varias veces y era muy agradable , dice la Premio Cervantes de Literatura 2014 y colaboradora de La Jornada.

Mientras que la directora Bertha Navarro, miembro emérito de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, considera que la también empresaria, productora y política sonorense ha sido grandiosa para nuestro cine y el actor Daniel Giménez Cacho asegura que la Pinal es la historia de México... simplemente no muere , dos grandes personalidades del teatro mexicano, la primera actriz Luisa Huertas y el director Enrique Singer, destacan la importancia que tuvo para el arte teatral del país.