Sábado 30 de noviembre de 2024, p. 7

A pesar del calificativo con el que se ha reconocido a Silvia Pinal, la emblemática actriz dejó claro muchas veces no soy ninguna diva ni una leyenda . En una entrevista con La Jornada (27/11/2008) declaró: No me considero diva; vivísima sí, pero leyenda todavía no y mucho menos diva. Creo que leyenda debe aplicarse a alguien que recuerdan por su pasado, pero yo estoy aquí por mi pasado y por mi presente; entonces, soy una artista que vive, que se apasiona por su trabajo, pero leyenda no quiero ser ni diva tampoco. Y sigo vigente a través de los hechos .

Esa noche de martes Pinal fue condecoraba con el Premio Es.cine 2008 por su trayectoria en el contexto de la primera Muestra de Cine Español, ella opinó: A veces extraño hacer cine y otras no. A veces porque me gustan tanto las películas, pero otras no. ¿Qué voy a hacer mejor de lo que ya hice? Recientemente realicé dos intentos en cintas que eran simpáticas, monas y bien hechas, pero cuando me puse a analizarlas, reflexioné: ¿qué necesidad tenía de hacer algo que no iba a pasar de ahí?, yo que hice cintas donde me calificaron de extraordinaria y maravillosa. Mejor ya no me arriesgo... sigo haciendo teatro, que es donde sí me siento cómoda, y la televisión, que no es tan exigente .