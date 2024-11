Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Sábado 30 de noviembre de 2024, p. 6

Sylvia Pasquel, Alejandra y Luis Enrique Guzmán consternados y abatidos ofrecieron una conferencia de prensa donde confirmaron que el homenaje a Silvia Pinal hoy en el Palacio de Bellas Artes será de cuerpo presente entre flores, música, globos y alegría.

Antes de la una de tarde, en la funeraria donde se velaban los restos de la actriz, los tres pidieron respeto en su duelo e invitaron al público a despedir a la diva de México con flores y música en el máximo recinto cultural del país.

Luego de los empujones y que no les dejaban acceder más de 100 fotógrafos, Sylvia Pasquel dijo que momentos difíciles para nosotros. Están aquí por la gran diva, pero nosotros por que es nuestra madre. Les pedimos que sean educados y no violentos, no nos traten así. No queremos que sigan haciendo estos zafarranchos. Dejen de violentarnos de esa manera, no es posible que se nos echen sobre el coche. Entendemos que quieren hablar con nosotros, pero podemos hacerlo de manera organizada como ahora .

Pasquel comentó sobre su progenitora: “No sólo fue mujer carismática, chistosa, graciosa, amorosa; bailaba, cantaba; lo mismo hacía drama que comedia; dio trabajo a mucha gente e hizo el programa más importante que se ha dado en la televisión que fue Mujer, casos de la vida real. Fue pionera de televisión, teatro musical y cine, también porque fue una de las grandes estrellas de la época de oro de la cinematografía nacional. Nosotros estamos muy agradecidos con la vida por haber podido estar con ella y la despedimos con todo el amor”.