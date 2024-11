Afp

Periódico La Jornada

Sábado 30 de noviembre de 2024, p. a11

Londres. El tenista serbio Novak Djokovic estimó que sus experiencias comunes en años anteriores con el escocés Andy Murray lo convierten en el entrenador perfecto para el tramo final de su carrera deportiva.

Djokovic anunció la pasada semana que Murray, recién retirado, iba a ser su entrenador, con la misión de conquistar su título número 25, un récord del Grand Slam, algo que intentará en Australia, primera gran cita de 2025.

Si lo consigue, romperá la igualdad a 24 trofeos en torneos grandes que tiene ahora con la australiana Margaret Court.

Estuve pensando qué necesitaba en este punto de mi carrera. Dejé de entrenar en marzo con mi anterior técnico, Goran Ivanisevic, con quien tuve muchos éxitos y trabajé muchos años , explicó Djokovic a la televisión Sky Sports.

“Me tomé seis meses para pensar sobre ello, si necesitaba un entrenador y, en caso afirmativo, quién debía ser y cuál sería su perfil.

“Pensamos en varios nombres y me di cuenta de que el entrenador perfecto para mí, en este momento de mi carrera, es alguien que ha vivido las experiencias que yo he tenido, un multicampeón de los Grand Slam, un ex número uno mundial. Pensé en varias personas y surgió el nombre de Andy Murray” dijo el serbio.