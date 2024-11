Alonso Urrutia y Alma Muñoz

Periódico La Jornada

Sábado 30 de noviembre de 2024, p. 9

Gracias a todos los que están aquí. Y espero que pasen felices fiestas. Muchas gracias por emocionarse al verme , expresó Saul Canelo Alvarez, se diría que casi con timidez, al presentarse en el Salón Tesorería de Palacio Nacional durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Acudió al llamado presidencial para colaborar en la campaña pa-ra promover el deporte y la realización de la clase de boxeo más grande del mundo (6 de abril de 2025), como la que se llevó a cabo hace tiempo en la Ciudad de México, pero en esta ocasión será en la mayor parte de las plazas públicas del país en busca de un nuevo récord.

En correspondencia, Sheinbaum elogió la trayectoria del más exitoso de los boxeadores mexicanos en tiempos recientes: Es orgullo de México por muchas razones, no sólo porque es un campeón que pone en alto en nombre de nues-tro país, sino que además es un hombre muy completo. He tenido el gran privilegio de poder platicar con él, he conocido al hombre, más allá del boxeador, del deportista. Es un hombre muy completo por la disciplina y la excelencia que tiene en su trabajo deportivo, además de muchos valores que transmite no sólo a su familia, sino a todo el pueblo de México .

Álvarez se mostraba reservado a pesar de la algarabía que generó su presencia en Palacio Nacional. Apenas, a solicitud de los fotógrafos, alcanzó a soltar una combinación de golpes al aire, comprometido por las peticiones públicas.