De la Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 30 de noviembre de 2024, p. 4

A pesar de llevar mucho tiempo viviendo en la ciudad, el caballo naranja no ha perdido la esperanza de encontrar a su hermano. La única pista que tiene es la mitad de una fotografía antigua que lo lleva a emprender una búsqueda. Éste es el punto de partida del libro infantil El caballo naranja, de Hsu-Kung Liu (Taiwán, 1973), publicado por la editorial española Thule y traducido por Ulises Benítez.

En entrevista con La Jornada, el autor contó que la idea surgió mientras iba manejando en la autopista cuando no encontró ningún coche naranja. Describió que Taipéi, Taiwán, es una ciudad muy grande; “al vivir allí, siento que todos los días son similares, así que pensé que el personaje tendría que estar buscando, porque siempre estamos en la búsqueda de algo.

Egresé de la carrera de ingeniería civil. Trabajé de ingeniero, supervisor de obra y de maestro de matemáticas. Con el tiempo, me percaté de que lo que realmente me apasionaba era la ilustración. Decidí comenzar esta exploración yendo a los museos donde tuvieran este tipo de materiales, y desde entonces di por terminada mi trayectoria de ingeniero y me dediqué plenamente a esta labor. Desde joven, siempre tuve un sentimiento encontrado de que quería seguir buscando algo más y eso lo quería aplicar en mi libro , relató.

Para Hsu-Kung Liu, las personas siempre están buscando a su par. Por eso, esta historia refleja también que, en realidad, la gente a la que estás buscando no necesariamente es el ideal que tenías, sino que te puedes hermanar con todos y tener una amistad muy duradera. Lo más importante es la relación que se crea, como hace el protagonista al final de este cuento .

Al preguntar al autor por qué los personajes son animales, detalló que “en las ciudades se ve mucha gente, tenemos menos oportunidades de ver animales. La forma de ellos es muy interesante; por ejemplo, los elefantes tienen una nariz muy larga, los conejos tienen unas orejas muy altas y las serpientes son curvas. Son muy divertidos, así que dibujarlos es muy emocionante.