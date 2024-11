Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Sábado 30 de noviembre de 2024, p. 2

La vida del escritor Fernando del Paso tiene su propia poesía : la magna novela histórica Noticias del Imperio le devolvió el habla al autor e hizo posible que llegara con voz a recibir el Premio Cervantes en 2016. Así lo dijo Paulina del Paso, hija del novelista, artista y diplomático.

La cineasta, en entrevista con La Jornada, recordó que cuando su padre sufrió una isquemia cerebral y perdió la capacidad del habla, su terapeuta le recomendó la lectura en voz alta. “Eligieron Noticias del Imperio y durante tres años fue su terapia. Ya no era el Fernando del Paso con su hermosa voz de locutor de la radio, sino enfrentándose a su propia obra.

Me parece muy bonito cómo la vida misma del escritor también se vuelve un relato poético. Dio voz a su protagonista, Carlota, y luego ella se la regresó cuando se dedicó a leer toda la obra.

Paulina del Paso añadió otro ejemplo de esa poética: un amigo del gran narrador, Teodoro Maler, le dijo cuando estaba escribiendo la novela que estaba muy larga. “Cincuenta años más tarde, la leyó toda en voz alta para un audiolibro. Son guiños del destino y de la historia muy bellos, y propios de la vida de un escritor. Esa poesía que retorna a la historia del autor.

“Palinuro de México era el consentido de Del Paso, porque es una autobiografía en el sentido de que no sólo es lo que fuiste, sino lo que no fuiste; lo que hubieras querido ser, lo que no pudiste ser. Él lo decía mucho mejor. Él lo decía muy bonito. La obra maestra para todo el mundo es Noticias del Imperio. El consentido de mi mamá es José Trigo.”

Fernando del Paso, continuó su hija, decía que “se peleaba entre la historia y la literatura, pero ganaba el escritor. Finalmente, éste tiene más libertad y llega a verdades más profundas. Citaba a Borges sobre que ‘le interesa más que lo históricamente exacto, lo poéticamente verdadero’”.

Así que cuando escribió la novela no se conocían las cartas de Carlota, pero aparecieron en esa época. Paulina del Paso sostuvo que su papá rechazó leerlas, pues ya se había inventado su propia Carlota, y eso podía echar de cabeza todo lo que ya había escrito. Lo que retrata en el monólogo es en gran parte su invención, a partir de toda la investigación que hizo .

La también artista contó la historia de que Fernando del Paso perdió el original de Noticias del Imperio en una estación de tren en París. Aunque escribió el texto casi completamente en Londres, le salió la oportunidad de trabajar en la radio en Francia. Se adelantó para buscar hogar y los permisos para que el resto de la familia se trasladara.

“Iba cargando la única copia del texto, porque lo había hecho todo a máquina y mi mamá lo pasó en limpio las miles de veces que lo corrigió a lo largo de 10 años. Llegando a la estación de trenes, con el gesto de llamar el taxi bajó la bolsa y la dejó en la banqueta. Ha de haber sido por 1986. A los cinco minutos se acordó y casi le da un infarto y era la angustia de los minutos de regreso.