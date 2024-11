En entrevista, Ibarra mencionó que falta por saldar entre 12 y 15 millones de pesos de un total de más de 21 millones, luego de que Cuevas no entregó recursos a los residentes, a pesar de que la Secretaría de Finanzas del gobierno local informó al juez que realizó diversas transferencias electrónicas, entre las que se encontraron otros 10 millones de pesos correspondientes a la administración del entonces jefe delegacional Néstor Núñez.

El presidente de la Asociación de Residentes de la colonia Cuauhtémoc Asociación Civil, Ramón Ibarra Ibáñez, informó que la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega entregó 12 millones 556 mil 646 pesos por concepto de los recursos provenientes de parquímetros, luego de que desde febrero de 2020 empezaron un juicio de amparo contra la ex titular de la demarcación Sandra Cuevas, quien dejó de entregar los recursos.

Rojo de la Vega nos recibió y escuchó hace unos días y esta primera entrega nos deja con un buen sabor de boca, con una sorpresa agradable y buena impresión , y sobre Cuevas mencionó no tener ninguna opinión positiva, porque no nos recibió, para ella no existimos .

Explicó que por el proceso judicial la anterior administración entregó alrededor de 6 millones de pesos, con los cuales solventaron deudas de la asociación, además de que destinaron más de 2 millones de pesos para la construcción de una cancha de pádel, que es gratuita, así como un salón de usos múltiples y la rehabilitación del paso peatonal, que es aprovechado para diversas actividades, instalados en el Pilares Enrique Calderón Alzati, ubicado en el bajopuente de Río Tíber esquina Grijalva.

El residente de la demarcación expresó que los recursos generados se invierten de forma transparente y son para mejorar las áreas públicas, que en el caso de Pilares, en beneficio no sólo de los vecinos, sino de visitantes de otras colonias y de todas las edades.