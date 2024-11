Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Viernes 29 de noviembre de 2024, p. 11

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, recibió a 200 alcaldes en el encuentro Perspectiva municipal del programa 100 puntos de la Presidenta de la República. Les habló del trabajo coordinado para mejorar las condiciones de vida de sus comunidades , informó en redes sociales, mientras asistentes al acto relataron que la funcionaria federal les informó que habrá más recursos para las demarcaciones.

Al hablar con los ediles sobre la estrategia en materia de seguridad, les expresó que el gobierno federal quiere trabajar con ustedes de la mano , al tiempo que subrayó: nosotros, con los municipios, ni olvido ni marginación a la base del constitucionalismo mexicano. No puede haber el aterrizaje de una política pública sin todas y todos ustedes , agregó Gobernación en un comunicado.