A la señora Lenia Batres, a quien conozco hace poco, pero que se ha significado intensamente, a quien ayer le decía que lo que hemos intercambiado de ideas, aunque no coincidamos siempre, son las ideas institucionales que, además, sirven para ilustrar y entender a veces puntos de vista que uno no los había advertido, pero que en lo personal no hay ninguna animadversión ni mucho menos; lo importante es enriquecer la discusión y hacerla todavía más interesante, cosa que le agradezco, señora ministra , expresó.

Se lanza contra la reforma

Horas antes, en otro acto, Aguilar Morales fue más directo que Pardo Rebolledo al señalar que por la reforma judicial, que ordena elegir por voto popular a jueces, magistrados y ministros, México enfrentará un futuro donde los poderes fácticos podrán acechar la labor de quienes imparten justicia , e incluso destacó que “todos estaremos afectados, o no, por la presencia, o no, de jueces independientes.

Nos encontramos en un contexto muy difícil de la judicatura de México en particular, y para la impartición de justicia en lo general. Son tiempos donde vale la pena replantear el papel de las personas juzgadoras. Cargamos sobre nosotros el peso de una reforma que, no cabe la menor duda, atenta contra todos los esfuerzos que se han hecho por lograr una judicatura independiente e imparcial, y de calidad, diría yo , señaló en la sede de la Corte.

Aguilar Morales participó en la ceremonia de develación de placas Premio a la igualdad: reconocimiento iberoamericano de sentencias con perspectiva de género, cuyos proyectos salieron de su ponencia.