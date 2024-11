L

as empresas de los países socialistas de Europa Oriental (PSEO) –continúa diciendo György Márkus (GM), después de que al finalizar la entrega anterior (22/11/24) hizo notar que los ahorros (o economías) a nivel de empresa en los PSEO no necesariamente lo son también a nivel nacional– debían cumplir las metas del plan en la forma más económica posible con el menor gasto de recursos. Esto requiere que los valores de uso (VU) que constituyen los insumos y el producto de la empresa deben hacerse comparables de algún modo y que la diferencia entre insumos y producto (ya comparables) debe ser maximizada. Así que las economías tuvieron que desarrollar un principio de contabilidad institucionalizado que sustituye el de rentabilidad en ausencia de relaciones de mercado o con presencia de mercados, pero sin formación de precios en ellos. La tarea de los CEO de dichas empresas es organizar el proceso de producción (PrPr) de tal manera que las metas se alcancen al costo mínimo de acuerdo con la manera institucionalizada de calcular los costos. Pero esta tarea sólo es clara si no se consideran las perturbaciones usuales en la AV económica, pues si éstas ocurren, los recursos pueden resultar insuficientes para el cumplimiento de las metas. Cuando ello ocurre, hacer economías en una empresa puede involucrar usar recursos que se necesitan en otras ramas importantes de la economía y que podrían resultar en economías mayores en otras partes. Lo que se demanda de la administración es que, en esas circunstancias, actuará de acuerdo con el interés general la economía nacional y no de la empresa, movilizando recursos internos que, según el plan, no existen. La violación de este requerimiento es, por tanto, noticia cotidiana. En las empresas hay una duplicidad de la jerarquía de mando: además de la jerarquía administrativa, hay una jerarquía de órganos ejecutivos del partido, que está subordinada directamente al aparato del poder político central, y no a una u otra burocracia funcional. La relación real entre ambas ha sido siempre confusa y conflictiva, dice GM. Pero es característica constitutiva de la organización socioeconómica. La administración (y cualquier aparato de poder a cualquier nivel) depende no sólo de la burocracia funcional que define sus tareas y supervisa su cumplimiento de estas tareas, sino también depende de órganos que monitorean su actividad para verificar que se alinean con los ‘intereses generales del estado’ que están subordinados directamente a la autoridad política como tal. Los que ejercen el poder directo sobre la organización productiva (el subestrato administrativo en sentido constreñido) actúan sólo como fideicomisarios y dependen de los altos mandos (que culminan en el pináculo político) que fija las tareas sustantivas para su AV y toma las decisiones acerca de la distribución del excedente total. Nadie, en esta jerarquía tiene derecho al excedente. Si las relaciones de propiedad estrechamente concebidas –que se distinguen de meros poderes de disposición– se definen como el poder social-institucional de apropiarse del excedente (o de una parte de éste) producido con los medios poseídos, parece que en los PSEO no hay propietarios en absoluto y que la burocracia es la poseedora de los medios de producción. Pero esta es una proposición sin significado, concluye GM. La noción de poseedor sólo tiene un significado específico cuando se le contrasta con la de propietario. La disposición del excedente siempre lleva a cabo una forma de apropiación. Si no se localiza ningún grupo social con un derecho formalmente reconocido a tal apropiación, entonces la cuestión de la propiedad es una cuestión de las AV de distribución del excedente y en última instancia de los determinantes sociales de esta distribución. O, dicho de otro modo, la cuestión resulta ser idéntica a la referida a la determinación social y contenido de los intereses del Estado, cuyo cumplimiento el aparato postula como requerimiento principal a cada uno de sus miembros y que puede explicarse, pero no reducirse, a las tareas sustantivas especificadas en el plan económico. Hay tres posibles respuestas a la pregunta planteada y, por tanto, tres conceptualizaciones consistentes de las relaciones de propiedad en los PSEO.