Añadió Dussel Peters: según el Fondo Monetario Internacional (FMI), desde 2016 China es la economía más grande del mundo, medido en su PIB. Y la alternativa para México y buena parte del mundo, incluida Latinoamérica, es China y Estados Unidos (...). Por ello, son necesarias las relaciones triangulares, de tal manera que en América Latina, África o México debe haber el suficiente pragmatismo ante la confrontación que se pretende plantear para elegir entre Estados Unidos y China .

Mencionó el especialista: hace como 30 años hubo un video de cómo sería Estados Unidos sin mexicanos, y muchas cosas no funcionaban. Ahora imaginémonos un México sin China un día; caminaríamos descalzos, no tendríamos ropa interior, no habría señal, porque buena parte del Internet en México y el mundo funciona vía antenas y empresas chinas; el Metro no funcionaría. Eso enfatiza la importancia de esta nueva relación triangular. Reitero, el reto para México es con Estados Unidos y con China, elegir por una sola opción es una idea ilusa (video: México no puede prescindir de China https://goo.su/xQDpnYu).

Tiende su mano al gobierno claudista el Partido Acción Nacional, desde una de las situaciones políticas más desventajosas de su historia. Pero valdría mucho el que no quede tal oratoria en mero recurso táctico, escénico o efectista: el PAN debería deslindarse, por ejemplo, de la pretensión explícita de algunos de sus dirigentes o ex dirigentes de apoyar la intervención del país vecino en el combate a la delincuencia organizada; respaldar la declaratoria de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas es abrir la puerta a la intervención armada de Estados Unidos. Así que no es sólo cuestión de apelar a la unidad nacional , sino apuntalar con hechos. ¡Hasta el próximo lunes!

X: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

juliohdz@jornada.com.mx