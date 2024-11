El ex presidente aseguró ser víctima de una persecución y no descartó refugiarse en una embajada; en febrero ya estuvo dos noches en la sede diplomática húngara cuando se le retiró el pasaporte en el marco de la investigación. Afirmó que si debiese algo no habría vuelto de Estados Unidos donde pasó tres meses tras su derrota: no estuvo en la toma de posesión de Lula, ni en el ataque a los edificios de los tres poderes que sus seguidores perpetraron en Brasilia.

Ahora no puedo ir a dormir sin preocuparme de que la policía puede entrar en mi casa en cualquier momento , protestó.

Bolsonaro tiene una condena de inhabilitación electoral hasta 2030 por abuso de poder y uso indebido de los medios de comunicación del Estado. No obstante, reiteró que será candidato a presidente en 2026.