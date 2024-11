Mireya Cuéllar

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 29 de noviembre de 2024, p. 25

Tijuana, BC., Unos 8 mil empleados de los siete municipios de Baja California, el gobierno estatal, órganos operadores de agua y el Congreso local hicieron ayer un paro laboral técnico en espera de que la administración de la gobernadora Marina del Pilar Ávila presente la propuesta de reforma a la ley del sistema de pensiones local.

Los burócratas señalaron que se declararán en paro permanente hasta que reciban una propuesta firmada de la mandataria.

El personal de base se reunió a las 7 de la mañana del jueves en la explanada del Centro de Gobierno en Mexicali. Ahí, la dirigente Selene Cota enumeró los puntos de rechazo a la reforma de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del estado de Baja California (Issstecali), como subir la edad de jubilación de 60 a 68 años y que la pensión se calcule en unidades de medidas y actualización, pues es menor al monto del salario.

Advirtió que entre la burocracia hay indignación por las propuestas para modificar la Ley del Issstecali. Sin embargo, no mencionaron que tras una reunión del dirigente estatal del sindicato, Guillermo Aldrete Casarín, y otros líderes gremiales con Ávila Olmeda y funcionarios, se anunció que no se cambiará la edad de retiro y no habrá reforma sin consenso.